Nauwe banden Trump met oliepijplijn-project

NEW YORK - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft nauwe banden met het bedrijf achter een omstreden oliepijplijn-project. Dat blijkt uit onderzoek van The Guardian. Trump heeft geïnvesteerd in Energy Transfer Partners, het bedrijf dat de pijplijn Dakota Access moet realiseren. De CEO daarvan, Kelcy Warren, heeft geïnvesteerd in de campagne van Trump.

Door ANP - 27-10-2016, 0:57 (Update 27-10-2016, 0:57)

Uit de financiële papieren van Trumps campagne blijkt dat de Republikein tussen de 500.000 en 1 miljoen dollar geïnvesteerd heeft in Energy Transfer Partners. Hij heeft ook eenzelfde bedrag gestoken in Phillips 66, een bedrijf dat een belang krijgt van 25 procent in Dakota Access als het project eenmaal af is.

Topman Kelcy Warren heeft 103.000 dollar geschonken aan de campagne van Trump. Toen hij definitief de Republikeinse presidentskandidaat was, doneerde Warren nog eens 66.800 dollar.

De oliepijplijn die olie moet gaan vervoeren van North Dakota naar Illinois leidde tot hevige protesten van de oorspronkelijke stammen in het gebied. Volgens de Sioux-indianen vervuilt de pijplijn het grondwater en wordt cultureel erfgoed vernietigd.

Trump beloofde zijn aanhang vorige week nog alle blokkades die Obama en Clinton opwerpen op te heffen zodat dit soort energie-projecten doorgang kunnen vinden. Nu blijkt dus dat hij financiële belangen heeft met de Dakota Access-oliepijplijn.