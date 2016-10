Aardbeving in Centraal-Italië

ROME - Centraal-Italië is woensdagavond getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving, die een kracht van 5,4 had, lag op 66 kilometer ten zuidoosten van de stad Perugia, bij de plaats Castelsantangelo sul Nera, op slechts 10 kilometer diepte. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS.

Door ANP - 26-10-2016, 21:09 (Update 26-10-2016, 21:09)

Over eventuele schade of slachtoffers is nog niets bekend. De USGS maakte eerst melding van een aardbeving met een kracht van 5,6 maar stelde dat later naar beneden bij.

Volgens een correspondent van persbureau Reuters werd de beving gevoeld in Rome, zo'n 150 kilometer verderop. De trilling werd ook waargenomen in Amatrice, de plaats die in augustus zwaar werd getroffen door een aardbeving, die bijna driehonderd mensen het leven kostte.