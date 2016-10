Trumps ster op Walk of Fame vernield

LOS ANGELES - De ster van Donald Trump op de Walk of Fame in Hollywood is vernield. Van de speciale tegel op de stoep in Los Angeles is weinig over, meldden Amerikaanse media.

Door ANP - 26-10-2016, 17:50 (Update 26-10-2016, 17:50)

De dader, vermoedelijk geen fan van de Republikeinse presidentskandidaat, was volgens ooggetuigen gekleed als een bouwvakker. Hij ging de stoeptegel met de grote ster - een van de velen op de Walk of Fame - woensdagochtend rond 06.00 uur lokale tijd te lijf met een moker. De politie liet weten de vernieling te onderzoeken. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

Deadline, een website gespecialiseerd in entertainmentnieuws, meldde een man te hebben gesproken die zei achter de vernieling te zitten. De man zou de ster hebben willen verwijderen en veilen, om vervolgens de opbrengsten te doneren aan de vrouwen die Trump hebben beschuldigd van aanranding.

Het is niet de eerste keer dat vandalen het op Trumps ster hebben voorzien. Eerder dit jaar werden er onder meer hakenkruizen op geverfd.