Australische politie verhoort kardinaal Pell

SYDNEY - De politie van Victoria heeft de Australische kardinaal George Pell verhoord in verband met de aantijgingen van seksueel misbruik die de ronde doen. Dat gebeurde in Rome, waar de voormalig aartsbisschop van Melbourne sinds 2014 woont. De in rang hoogste katholieke geestelijke van Australië is in het Vaticaan de belangrijkste financieel-economisch raadgever van de paus.

ABC onthulde dat drie agenten de 75-jarige Pell, met diens instemming, hebben opgezocht en ondervraagd. ,,De kardinaal heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen en zal dat blijven doen totdat het onderzoek is afgesloten'', aldus de nieuwszender woensdag.

In juli vertelde twee mannen dat ze als jonge jongens al in de jaren '70 onzedelijk waren benaderd en betast door Pell tijdens het spelen in een zwembad. Hun verhaal staat niet op zich. Ook in de decennia daarna zou Pell zich schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare vergrijpen. Die varieerden van naakt verschijnen in de kleedkamer van de boys van 'Torquay Life Saving Club' tot seksueel ongewenst gedrag tegen koorknapen van de St Patrick-kathedraal.