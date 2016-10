IS-strijders schieten 33 burgers dood

KABUL - Terroristen van Islamitische Staat hebben in de Afghaanse provincie Ghor 33 burgers ontvoerd en daarna doodgeschoten. Volgens de gouverneur van het onveilige gebied in het centraal-westelijke deel het land wilden de extremisten bijna duizend schapen stelen. De bewoners van de buurt verzetten zich daartegen gewapenderhand met hulp van veiligheidsfunctionarissen. Twee van de ongeveer honderd IS-strijders kwamen om.

Op de terugtocht namen de militanten, die begin dit jaar van de Taliban overliepen naar IS, wraak door een groep onschuldige mensen mee te nemen en te vermoorden. Tot dusver was de terreurorganisatie die het kalifaat nastreeft vooral actief in het oosten van Afghanistan, in de buurt van de grens met Pakistan. Deskundigen schatten dat IS ongeveer duizend man heeft in Afghanistan. In Ghor waren ze nog niet eerder gesignaleerd.