ANP Opnieuw brandjes in Jungle van Calais

CALAIS - De ontruiming van het migrantenkamp de 'jungle' bij Calais is de derde dag ingegaan. Die begon in alle vroegte opnieuw met rituele verbranding van tenten en hutjes. Ook explodeerden enkele gasflessen. Een gemeenteambtenaar zei tegen France Info dat één persoon lichtgewond is geraakt. ,,De operatie gaat door en we proberen de lege onderkomens zo snel mogelijk op te ruimen om te voorkomen dat ze worden aangestoken.''

Door ANP - 26-10-2016, 9:28 (Update 26-10-2016, 9:28)

Dinsdagavond laat zei Fabienne Buccio, de prefect van het departement Pas-de-Calais, dat de migranten herhaaldelijk gevraagd is geen brand te stichten. ,,Ze doen het toch. Het hoort bij de traditie. De brandweer blijft in de buurt om de veiligheid te bewaken en verspreiding van vuur te voorkomen.''

Tot dusver zijn ruim vierduizend bewoners van de 'jungle' overgebracht naar opvangcentra elders in Frankrijk. Er resten nog iets meer dan tweeduizend achterblijvers.