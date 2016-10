Bezoek Duterte aan China was economisch

ANP Bezoek Duterte aan China was economisch

TOKIO - Het bezoek dat Rodrigo Duterte onlangs bracht aan China was puur economisch van aard en ging niet over de levering van wapens. Dat heeft de Filipijnse president Rodrigo Duterte woensdag verzekerd in Japan, waar hij nu te gast is.

Door ANP - 26-10-2016, 8:45 (Update 26-10-2016, 8:45)

Zijn opmerkingen in Peking over de ,,scheiding'' van de Verenigde Staten bezorgden Shinzo Abe echter hoofdpijn. De Japanse premier wil de banden met de Amerikanen juist versterken om China niet te veel macht te laten krijgen in het zuidoosten van Azië.

,,Ik zeg u, het ging in China niet over een bondgenootschap'', hield Duterte zijn gehoor van Japanse zakenlieden voor. ,,We hebben het niet gehad over wapens, niet over de stationering van troepen, niet over een alliantie. Het was puur economie.''