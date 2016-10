Trump wil onderzoek naar Obama over e-mails

DORAL - Donald Trump heeft dinsdag opgeroepen tot een onderzoek naar de rol van president Barack Obama bij het mailgedrag Hillary Clinton toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Clinton stuurde als minister onder Obama e-mails vanaf haar privéserver in plaats van via de officiële servers van de overheid. Volgens Trump was Obama op de hoogte van deze overtreding.

Door ANP - 26-10-2016, 2:36 (Update 26-10-2016, 2:36)

,,Daarom neemt hij het op voor Hillary, omdat hij niet in deze zaak wil worden meegesleurd. Want hij was op de hoogte van haar privéserver'', aldus de Republikeinse presidentskandidaat in een interview met persbureau Reuters. ,,Dit betekent dat het moet worden uitgezocht.''

Het Witte Huis wilde niet reageren op de oproep van Trump. Het ministerie van Justitie liet in juli weten Clinton niet te zullen vervolgen voor het gebruik van haar privéserver.