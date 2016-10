Landen willen sancties na gifgas Syrië

NEW YORK - Groot-Brittannië en Frankrijk willen Syrië met sancties straffen voor het gebruik van gifgas. De landen willen dat in de Veiligheidsraad van de VN aan de orde stellen.

Door ANP - 25-10-2016, 19:19 (Update 25-10-2016, 19:19)

Uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport van de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bleek afgelopen weekeinde dat Syrië voor een derde keer gifgas had gebruikt. Dit maal was dat gebeurd in de plaats Qmenas in de provincie Idlib op 16 maart vorig jaar. In eerdere rapporten bleek dat het Syrische leger onder andere in april 2014 chloorgas had gebruikt bij aanvallen.

Verwacht wordt dat van de vijf permanente leden van de veiligheidsraad China en Rusland tegen sancties zullen zijn. Rusland heeft al laten weten dat het de onderzoeksresultaten nog bekijkt.