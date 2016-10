Spanje stap dichter bij nieuwe regering

ANP Spanje stap dichter bij nieuwe regering

MADRID - Spanje is weer een stap dichter bij een minderheidsregering. Waarnemend premier Mariano Rajoy van de conservatieve partij PP zei dinsdag de opdracht van koning Felipe van Spanje te hebben aanvaard om een nieuwe coalitie te vormen.

Door ANP - 25-10-2016, 19:17 (Update 25-10-2016, 19:17)

Rajoy kon tot dusver niet rekenen op voldoende steun in het parlement om een tweede regering te vormen. Het land verkeert daardoor al zo'n tien maanden in een politieke impasse. Dankzij de centrumlinkse PSOE lijkt daar verandering in te komen: de partij besloot afgelopen weekend niet dwars te liggen als Rajoy een regering wil vormen.

Toch gaat Rajoy vermoedelijk een lastige periode tegemoet. Hoewel de PSOE de komst van een minderheidsregering niet wil blokkeren, liet de partij weten niet zomaar in te stemmen met alle wetsvoorstellen. Voor de premier komt dat niet als een verrassing: ,,Ik ben me zeer bewust van de moeilijkheden waarmee regeren met een minderheid gepaard gaat'', zei hij tegen verslaggevers.