ANP Sloop 'Jungle' van Calais begonnen

CALAIS - Bouwvakkers zijn dinsdag begonnen met het ontmantelen van het geïmproviseerde vluchtelingenkamp bij Calais. Ze gebruikten mokers om de verlaten onderkomens in de zogeheten Jungle te slopen.

Door ANP - 25-10-2016, 18:08 (Update 25-10-2016, 18:08)

De politie hield gewapend met waterkanonnen een oogje in het zeil terwijl honderden migranten stonden te wachten op bussen. Ze worden overgebracht naar opvangcentra elders in Frankrijk. Volgens functionarissen verloopt de operatie vreedzaam.

De regering stuurde dinsdagochtend vroeg sociaal werkers en vertalers met pamfletten het kamp in. Zij moesten de inwoners overhalen zich voor te bereiden op een vertrek uit de Jungle.

Sommige migranten hebben maanden of zelfs jaren doorgebracht in het kamp. Toch leken velen zich neer te leggen bij de sloop van hun voormalige woonplaats. ,,We weten dat het afgelopen is met de Jungle'', erkende een 21-jarige Afghaan, die onderweg was naar de hangar waar migranten worden geregistreerd.

De vluchtelingen die naar officiële opvangcentra gaan, komen voornamelijk uit Afghanistan, Soedan, Ethiopië en Eritrea. Ze wilden allen naar Groot-Brittannië. Dat land neemt vooralsnog uitsluitend kinderen zonder begeleiders op. Die verblijven nu in een aparte loods.