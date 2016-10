Fout machinist: Belgische trein alleen verder

ANP Fout machinist: Belgische trein alleen verder

LANDEN - Door zijn eigen fout zag een machinist in België eerder dit jaar zijn trein zonder bestuurder wegrijden. De man was uitgestapt om een technisch probleem te verhelpen, maar was volgens onderzoekers vergeten de rem in te schakelen.

Door ANP - 25-10-2016, 15:38 (Update 25-10-2016, 15:51)

De lege passagierstrein reed door het foutje op 18 februari zo'n 12 kilometer zonder bestuurder. Bij het station van Tienen slaagde een andere machinist erin op de trein te springen en het voertuig te stoppen.

Uit een rapport van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) blijkt nu waar het destijds misging: de trein was aanvankelijk tot stilstand gekomen door drukvermindering in de leiding van de automatische rem.

De machinist probeerde dat probleem vanuit zijn cabine op te lossen, maar dat mislukte. Toen de man uitstapte kon hij het drukverlies verhelpen door een klep te sluiten, waarop hij de trein heuvelafwaarts zag wegrijden.

De trein was volgens de OOIS niet voorzien van een wegrolbeveiligingssysteem. Toch liep het uiteindelijk met een sisser af: niemand raakte gewond.