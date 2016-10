Exodus Calais dinsdag en woensdag verder

CALAIS - Het wegbrengen van migranten van Calais naar een van de 451 georganiseerde opvangcentra in Frankrijk, wordt dinsdag en woensdag voortgezet. Voor dinsdag is de inzet van 45 bussen voorzien, woensdag moeten er nog eens veertig rijden.

Door ANP - 24-10-2016, 15:18 (Update 24-10-2016, 16:41)

Minister Bernard Cazeneuve van Binnenlandse Zaken toonde zich maandagmiddag tevreden over het rustige verloop van de ontruiming van de 'jungle', zoals het enorme kampement is gaan heten. Hij zei tegen Franse media dat de situatie onder controle is. De opgeroepen 1250 politiemensen en gendarmes kijken toe.

Toch deelt niet iedereen zijn mening. De hulporganisatie L'Auberge des Migrants verwacht dat een harde kern zich in het kamp zal willen handhaven. Die groep kan wel aangroeien tot tweeduizend man, aldus een woordvoerder, en zal vervoer naar Groot-Brittannië blijven eisen.

Elders in Frankrijk verzetten enkele kleinere opvangcentra zich tegen de komst van asielzoekers uit Calais. In Saint-Bauzille-de-Putois bijvoorbeeld, een dorp met circa 1800 inwoners in het zuidelijke departement Hérault, verzet men zich hevig tegen de komst van 87 vluchtelingen.