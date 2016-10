'Ruim 2000 mensen verlaten Jungle Calais'

CALAIS - Het vervoer van vluchtelingen uit de Jungle van Calais verloopt gestaag. Enkele tientallen bussen waren omstreeks 11.30 uur vertrokken uit het Franse vluchtelingenkamp. Prefect Fabienne Buccio van het departement Pas-de-Calais zei dat zij verwacht dat er maandag ruim tweeduizend mensen naar opvangcentra elders in Frankrijk worden vervoerd.

24-10-2016

In loodsen in en bij Calais zijn bedden geplaatst voor de achterblijvers, degenen die dinsdag worden weggebracht. In totaal verbleven er in het kamp zes- tot achtduizend vluchtelingen. Er is nog geen begin gemaakt met de sloop van de Jungle.

Ongeveer vijfhonderd minderjarigen zijn ondergebracht in een hal waar Britse functionarissen aanwezig zijn. Het gaat om kinderen van wie men aanneemt dat de ouders al in Groot-Brittannië verblijven, zo meldden Franse media. Deze minderjarigen komen in aanmerking voor hereniging. Afgelopen week werden al tweehonderd kinderen in Groot-Brittannië toegelaten.