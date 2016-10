Voormalige emir Qatar overleden

DOHA - Op een leeftijd van 84 jaar is zondag de voormalige emir van Qatar, Khalifa bin Hamad al-Thani, overleden. Dat heeft de koninklijke familie van de golfstaat bekendgemaakt. Er zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Door ANP - 24-10-2016, 2:36 (Update 24-10-2016, 2:36)

Sjeik Khalifa bin Hamad al-Thani werd in 1995 als emir aan de kant gezet door zijn eigen zoon, Hamad bin Khalifa al-Thani toen hij in Zwitserland was. Hij was daarvoor 23 jaar aan de macht en moderniseerde het land. Sinds 2013 is zijn kleinzoon Tamim bin Hamad bin al-Thani de emir.

Qatar heeft zich sinds de jaren 50 ontwikkeld van een arm dunbevolkt schiereiland tot een een van de rijkste landen ter wereld met bijna 2 miljoen inwoners.