ANP Arbeider overlijdt bij bouw WK-stadion Qatar

DOHA - Bij werkzaamheden aan een van de stadions voor het WK voetbal van 2022 in Qatar is een arbeider omgekomen. Het ging om een ,,werkgerelateerd ongeval'', liet de lokale WK-organisatie weten zonder op details in te gaan.

Door ANP - 23-10-2016, 16:22 (Update 23-10-2016, 16:22)

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend bij het Al Wakrah-stadion en wordt nog onderzocht. Zo'n 5000 bouwvakkers uit Nepal, India en Bangladesh werken in het golfstaatje aan de bouw van stadions, vaak onder erbarmelijke omstandigheden en dubieuze voorwaarden. Mensenrechtenorganisaties wijzen voortdurend op de wantoestanden waarbij al meer slachtoffers zouden zijn gevallen. Zowel de organisatie als de regering van Qatar ontkent dat.

Onlangs werd bekend dat de FNV samen met een gastarbeider uit Bangladesh de wereldvoetbalbond FIFA voor de rechter sleept om een einde te maken aan de slechte arbeidsomstandigheden in Qatar.