ANP FARC en Colombia onderhandelen opnieuw

BOGOTA - De Colombiaanse regering en de guerrilla's van de FARC zitten opnieuw aan de onderhandelingstafel om tot een vredesakkoord te komen. Dit is nodig om uit de impasse te komen die is ontstaan nadat de Colombiaanse bevolking in een referendum tegen een eerder akkoord stemde. Daarover werd vier jaar onderhandeld, maar een meerderheid van de burgers vond de voorwaarden te mild voor de FARC-leden.

Door ANP - 23-10-2016, 10:27 (Update 23-10-2016, 10:27)

Het hoofd van de linkse guerrilla's, FARC-leider Rodrigo 'Timosjenko' Londoño Echeverri, schreef zaterdag op Twitter dat de partijen optimistisch zijn.

Half oktober maakte de Colombiaanse president Juan Manuel Santos nog bekend dat het staakt-het-vuren tussen beide partijen verlengd is tot het einde van het jaar. Santos: ,,Er zijn zowel in het leger als bij de guerrillabeweging jonge mensen die hopen dat ze nooit meer een schot hoeven te lossen. Reden voor mij om de overeenkomst te verlengen."

De regering van Colombia begint ook vredesbesprekingen met het ELN, de kleinere van de twee guerrillaorganisaties in het Zuid-Amerikaanse land. De onderhandelingen worden gevoerd in Ecuador.