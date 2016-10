Bommen vallen weer op Aleppo

BEIROET - Na drie dagen van relatieve rust in Aleppo zijn zaterdag weer luchtaanvallen uitgevoerd op het oostelijke deel van de Syrische stad, dat in handen is van rebellen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Door ANP - 22-10-2016, 22:20 (Update 22-10-2016, 22:20)

Syrië en Rusland kondigden donderdag een gevechtspauze aan. De twee landen riepen zowel burgers als rebellen op de stad via speciale corridors te verlaten en beloofden mensen die de stad verlaten veilige doorgang. Er werd echter niet veel gebruik gemaakt van het aanbod. Volgens het Observatorium werden de afgelopen dagen geen medische evacuaties uitgevoerd en bereikten hulpgoederen Oost-Aleppo niet.

Wie de bombardementen van zaterdag uitvoerde was niet direct duidelijk.