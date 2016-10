Iraaks leger zet aanval in op Hamdaniyah

MOSUL - Het Iraakse leger is zaterdag een groot offensief begonnen om de stad Hamdaniyah op de terreurgroep Islamitische Staat (IS) te heroveren. Hamdaniyah ligt ongeveer 15 kilometer ten zuidoosten van Mosul.

Door ANP - 22-10-2016, 16:19 (Update 22-10-2016, 16:19)

Een Iraakse generaal zei tegen CNN dat het leger het kantoor van de burgemeester en het belangrijkste ziekenhuis van Hamdaniyah al in handen heeft. Hij zei dat zeker vijftig strijders van IS zijn gedood.

Het Iraakse leger en zijn bondgenoten begonnen in de nacht van zondag op maandag een offensief om Mosul te heroveren op IS. De terreurbeweging kreeg de stad in het noorden van Irak in 2014 in handen.