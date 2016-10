Lid Nobelcomité: Bob Dylan is bot en arrogant

STOCKHOLM - De zanger Bob Dylan gedraagt zich onbeschoft en arrogant door geen enkele reactie te geven op de bekendmaking dat hij de Nobelprijs voor de Literatuur heeft gewonnen. Dat heeft een lid van het Zweedse Nobelcomité gezegd in een interview met de Zweedse zender SVT.

De Zweedse schrijver Per Wästberg uitte scherpe kritiek op Dylans weigering om zich formeel op de hoogte te laten stellen dat hij de prestigieuze prijs heeft gewonnen. ,,Hij lijkt een erg mopperige en weerbarstige man'', stelde Wästberg.

Het enige teken waaruit bleek dat de Amerikaanse zanger op de hoogte was, bleek uit een inmiddels weer verwijderde melding op zijn website.

Het Nobelcomité heeft eerder deze week al aangegeven geen moeite meer te doen richting de zwijgzame Dylan. Wästberg: ,,We wachten af. Of hij daagt op (bij de uitreiking van de prijzen op 10 december) en dan wordt hij verwelkomd. Of hij komt niet opdagen en dan verzinnen we iets anders tijdens het banket. Hoe dan ook is hij de prijswinnaar.''