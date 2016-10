Frustratie over benoeming Wonder Woman bij VN

NEW YORK - De Verenigde Naties hebben de 75e verjaardag van stripfiguur Wonder Woman aangegrepen om haar te benoemen als honorair ambassadeur voor de emancipatie van vrouwen en meisjes. Zowel binnen de landenorganisatie als daarbuiten is kritisch gereageerd op de benoeming, die volgens velen naar een echte en minder geseksualiseerde vrouw hadden moeten gaan.

De ceremonie werd vrijdag geboycot door zo'n vijftig VN-medewerkers, die demonstratief hun rug toekeerden.

De VN willen de afbeelding van Wonder Woman gebruiken op social media om de vrouwenemancipatie te bevorderen.

Tinker Bell

Honoraire ambassadeurs zijn fictiefiguren, zoals eerder Winnie de Poeh ambassadeur voor de vriendschap was en Tinker Bell voor het milieu.

Het VN-personeel is een petitie begonnen om de secretaris-generaal te vragen de benoeming te herzien. De petitie volgt op de benoeming van de voormalige Portugese premier Antonio Guterres tot nieuwe secretaris-generaal, nadat vijftig landen en veel internationale organisaties hadden gelobbyd voor een vrouw op de hoogste diplomatieke post ter wereld.