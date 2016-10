Rusland wil toezicht op verkiezingen VS

WASHINGTON - De kiescommissie in Oklahoma heeft een verzoek afgewezen van een Russische consul-generaal die in de staat toezicht wilde houden tijdens de presidentsverkiezingen van 8 november. Het verzoek kwam van het Russische consulaat in de Texaanse stad Houston. Als reden voor de weigering gaf de commissie dat buitenlandse vertegenwoordigers niet worden toegelaten tot stembureaus.

Door ANP - 22-10-2016, 7:35 (Update 22-10-2016, 7:35)

In de openbaar gemaakte brief vraagt consul-generaal Alexander Zakharov toestemming voor het stationeren van een diplomaat ,,in een van de stembureaus van Oklahoma met het doel de Amerikaanse ervaring met het organiseren van het stemproces te bestuderen''.

Chris Benge, de hoogst verantwoordelijke voor de buitenlandse betrekkingen van Oklahoma, uitte zijn hoop dat Russische diplomaten het Amerikaanse verkiezingsproces op televisie kunnen volgen.

Digitale aanvallen

Zakharov deed eerder soortgelijke verzoeken aan de autoriteiten van Texas en Louisiana, meldden plaatselijke media. Ook die werden afgewezen.

Deze maand beschuldigde Washington Rusland officieel van het uitvoeren van digitale aanvallen gericht tegen de Democratische Partij. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken toonde zich niet bezorgd over het feit dat de Russen nu met een verzoek komen om toezicht te mogen houden op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. ,,We hebben niets te verbergen en we geloven in het verkiezingsproces'', zei een woordvoerder van het ministerie.

Nonsens

De betreffende diplomatieke post van Rusland in Houston was niet bereikbaar voor commentaar.

Rusland zou met de cyberaanvallen op Democratische organisaties invloed willen uitoefenen op de verkiezingen. Het Kremlin noemde deze aantijging ,,nonsens'', aldus het Russische persbureau Interfax.