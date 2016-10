'Syrië schuldig aan derde gifgasaanval'

ANP 'Syrië schuldig aan derde gifgasaanval'

NEW YORK - De Syrische overheid heeft zich schuldig gemaakt aan een derde gifgasaanval. Dat zou blijken uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Door ANP - 22-10-2016, 4:03 (Update 22-10-2016, 4:03)

Syrische strijdkrachten zouden de plaats Qmenas in de provincie Idlib met gifgas hebben bestookt op 16 maart 2015. Het rapport, vrijdag ingezien door persbureau Reuters, is bedoeld voor de VN Veiligheidsraad. Daar zal naar verwachting weer een diplomatieke strijd losbarsten tussen Rusland en China en de westerse leden van de raad over het instellen van mogelijke nieuwe sancties. Moskou steunt de Syrische president Bashar al-Assad in diens strijd tegen opstandelingen met onder meer luchtaanvallen.

Het is het vierde rapport van het dertien maanden durende onderzoek van de VN en de in Den Haag gevestigde OPCW. In het derde rapport werd Damascus beschuldigd van aanvallen met chloorgas op 21 april 2014 en 16 maart 2015. Strijders van de terreurgroep Islamitische Staat zouden zich volgens dat rapport schuldig hebben gemaakt aan aanvallen met mosterdgas.