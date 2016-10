Voortvluchtige ex-politiechef Mexico opgepakt

MEXICO-STAD - De Mexicaanse autoriteiten hebben een voormalige politiechef opgepakt die mogelijk licht kan werpen op de verdwijning van 43 studenten. Felipe Flores was twee jaar voortvluchtig. Hij kon volgens nationale veiligheidscommissaris Renato Sales worden aangehouden toen hij zijn vrouw bezocht in Iguala.

Door ANP - 21-10-2016, 23:54 (Update 21-10-2016, 23:54)

Flores was de politiechef in Iguala toen de studenten verdwenen in 2014. Uit onderzoek bleek dat de jongeren zijn ontvoerd door corrupte agenten en later zijn overgedragen aan een drugskartel. Volgens de overheid zijn de studenten omgebracht en in brand gestoken. De stoffelijke resten zouden later in een rivier zijn gegooid.

De zaak heeft de Mexicaanse overheid enorm in verlegenheid gebracht. Tot dusver zijn de stoffelijke resten van een van de jongeren geïdentificeerd. De nabestaanden van de andere 42 studenten eisen dat de autoriteiten met antwoorden komen over het lot van de studenten.