Trump ook 'blij' bij verkiezingsnederlaag

FLETCHER - Donald Trump leek vrijdag enige afstand te nemen van zijn omstreden opmerking dat hij niet zeker weet of hij de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal accepteren. De Republikein zei ongeacht de uitkomst van de stembusgang ,,blij te zullen zijn'' met zichzelf.

,,Winst, verlies of gelijkspel, en ik weet bijna zeker dat we gaan winnen als de mensen gaan stemmen, ik zal blij zijn met mezelf'', zei Trump op een verkiezingsbijeenkomst in de plaats Fletcher (North Carolina). Hij verklaarde zichzelf naderhand niet te willen verwijten dat hij meer had kunnen doen om te winnen.

De Republikeinse presidentskandidaat kreeg eerder nog een storm van kritiek over zich heen na een debat met zijn Democratische rivaal Hillary Clinton. Toen weigerde hij te beloven dat hij zich zal neerleggen bij een eventuele verkiezingsnederlaag.