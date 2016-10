Luchthaven Oost-Londen ontruimd na brandalarm

ANP Luchthaven Oost-Londen ontruimd na brandalarm

LONDEN - Luchthaven London City Airport is vrijdag ontruimd nadat een brandalarm afging. Zeker 26 mensen kampten volgens Britse media met ademhalingsmoeilijkheden en zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

Door ANP - 21-10-2016, 20:00 (Update 21-10-2016, 20:00)

De ambulancedienst in de Britse hoofdstad liet weten dat twee personen zijn opgenomen in het ziekenhuis. In totaal moesten zo'n vijfhonderd mensen de luchthaven verlaten, naar verluidt vanwege een ,,chemisch incident''.

Een 35-jarige passagier vertelde de BBC dat hij net zijn vliegtuig had verlaten toen hij het alarm hoorde. ,,Er werd in drie talen omgeroepen dat sprake was van een brandalarm'', vertelde de man. ,,We staan nu allemaal te schuilen onder de vleugel van het vliegtuig omdat het is gaan regenen.''