London City Airport ontruimd na brandalarm

LONDEN - Luchthaven London City Airport is vrijdag enige tijd ontruimd geweest nadat een brandalarm was afgegaan. Volgens de Britse media klaagden zeker 26 mensen over ademhalingsmoeilijkheden. Zij zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Twee personen zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Door ANP - 21-10-2016, 20:00 (Update 21-10-2016, 20:38)

In totaal moesten zo'n vijfhonderd mensen de luchthaven verlaten, naar gezegd werd vanwege een ,,chemisch incident''. Daarvoor zijn tijdens een grondige inspectie geen bewijzen gevonden door de veiligheidsfunctionarissen in beschermende pakken. ,,Er zijn geen verhoogde waarden gemeten. Het gebouw is geventileerd, helemaal doorzocht en veilig verklaard'', lichtten ze toe.

Een 35-jarige passagier vertelde de BBC dat hij net zijn vliegtuig had verlaten toen hij het alarm hoorde. ,,Er werd in drie talen omgeroepen dat sprake was van een brandalarm'', vertelde de man. ,,We staan nu allemaal te schuilen onder de vleugel van het vliegtuig omdat het is gaan regenen.'' Dat duurde voor hen niet erg lang.