Websites onbereikbaar in VS door cyberaanval

ANP Websites onbereikbaar in VS door cyberaanval

WASHINGTON - Cyberaanvallen op het bedrijf Dyn zorgen in de Verenigde Staten voor flinke digitale overlast. Populaire websites als Twitter, Spotify en Netflix waren volgens Amerikaanse media onbereikbaar voor veel internetters.

Door ANP - 21-10-2016, 19:10 (Update 21-10-2016, 19:10)

Dyn zorgt ervoor dat mensen die de url van een onderneming intypen, uitkomen op de goede site. Door de eerste cyberaanval hadden internetgebruikers moeite om sommige websites te bereiken. Vooral in het oosten van de VS zouden veel mensen met foutmeldingen zijn geconfronteerd.

De problemen konden vrijdag na enkele uren worden verholpen, maar later op de dag meldde Dyn opnieuw het doelwit te zijn van een DDoS-aanval. Daarbij worden servers zodanig bestookt dat ze overbelast raken. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de cyberaanvallen.