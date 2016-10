Sheriff voorkomt bomaanslag in Nederland

ANP Sheriff voorkomt bomaanslag in Nederland

NEDERLAND - De tas naast het politiebureau viel de sheriff meteen op, maar hij dacht eerst dat het om een gevonden voorwerp ging. Later nam hij hem toch mee naar binnen en keek er eens in. Hij zag een draagbare telefoon, wat draden en poeder. De sheriff had een bom in zijn handen.

Door ANP - 21-10-2016, 13:35 (Update 21-10-2016, 13:35)

De detective zette het explosief ijlings weer buiten, ontruimde het vijf man sterke politiebureau, alsmede de supermarkt ernaast en daarna het motel aan de overkant van de straat.

Nederland is niet erg groot, het telt ongeveer 1500 inwoners en ligt op 2500 meter hoogte in de bergen van Colorado. Het onderzoek leidde al snel naar David Michael Ansberry, een invalide man van 64 jaar. De man koesterde een tientallen jaren oude wrok tegen de politie. Waarom is niet bekend.

De bom kon door met behulp van de gsm van afstand worden bediend. Maar minstens drie pogingen daartoe bleken te zijn mislukt, aldus bomexperts. Ansberry riskeert een straf van twintig jaar cel.