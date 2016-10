IS gijzelt burgers bij Mosul

GENÈVE - Islamitische Staat heeft 550 families uit dorpen rond Mosul gehaald en geposteerd bij stellingen in de stad. Mogelijk willen de terroristen deze burgers gebruiken als menselijk schild wanneer het Iraakse leger de stad bereikt.

Door ANP - 21-10-2016, 12:41 (Update 21-10-2016, 12:41)

De Verenigde Naties beriepen zich vrijdag op bronnen in het bewuste gebied bij het vrijgeven van de informatie. In een van de dorpen heeft Islamitische Staat ook nog eens veertig inwoners vermoord, aldus het kantoor voor de mensenrechten van de VN in Genève.

Het Iraakse leger heeft samen met Koerdische eenheden vier dagen geleden de aanval op Mosul ingezet. De stad met naar schatting een tot anderhalf miljoen inwoners is van grote strategische betekenis. Het is het laatste grote IS-bolwerk in Irak.