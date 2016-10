Filipijnen blijft economisch verbonden aan VS

ANP Filipijnen blijft economisch verbonden aan VS

MANILLA - De Filipijnen zal zijn handel en economische banden met de Verenigde Staten niet verbreken. Dat zei de Filipijnse minister van Handel Ramon Lopez vrijdag. Een dag eerder kondigde president Rodrigo Duterte nog een scheiding van Washington aan.

,,De president sprak niet over een scheiding in economische zin. We stoppen de handel met de VS niet." Lopez zei dit tegen CNN tijdens een bezoek aan Japan waar hij samen met Duterte is.

De president wilde 'scheiden' van de Verenigde Staten. ,,Ik ga niet meer naar Amerika, daar worden we alleen maar beledigd."

Het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken, dat prat gaat op de goede relatie met de bevolking van de Filipijnen, noemde de opmerkingen van Duterte ,,verbijsterend'' en wilde weten wat de nieuwe president precies bedoelt met zijn ,,scheiding van de VS''.