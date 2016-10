Europese landing op Mars geslaagd

DARMSTADT - Europa is erin geslaagd een laboratorium neer te zetten op de planeet Mars. De Schiaparelli landde woensdag op het oppervlak van de rode planeet.

Door ANP - 20-10-2016, 10:26 (Update 20-10-2016, 10:30)

De vluchtleiding in het Duitse Darmstadt kreeg pas na lang wachten het verlossende signaal dat alles goed was verlopen. De lander moest na aankomst een teken naar de aarde sturen, maar dat lukte niet helemaal volgens de verwachting. De werking van het hitteschild was voorbeeldig, maar die van de remmende parachute niet. De vluchtleiding bestudeert de signalen daarvan nog, zo deelde de Europese luchtvaartorganisatie ESA donderdag mee.

ESA is bijzonder tevreden. Echter, of de lander geheel ongeschonden het Marsoppervlak heeft bereikt, is nog niet helemaal duidelijk. De vluchtleiding hoopt daar door analyse van de data achter te komen.

Beagle 2

De Schiaparelli is samen met de satelliet Trace Gas Orbiter (TGO) naar Mars gevlogen. Die satelliet kwam woensdag wel zonder enig probleem in een baan rond Mars. De sonde moet gaan zoeken naar gassen in de dampkring. Wetenschappers zijn vooral geïnteresseerd in methaan, een gas dat zou kunnen wijzen op minieme vormen van leven op Mars.

Het is de tweede Europese Marslanding. De eerste poging, van de Beagle 2 in december 2003, mislukte. De verkenner heeft na aankomst nooit iets van zich laten horen. Pas elf jaar later werd hij teruggevonden. Toen bleek dat de zonnepanelen niet waren opengegaan. Daardoor bleef de antenne verborgen en konden de lander en de aarde niet met elkaar communiceren.