Leger Syrië verlengt gevechtspauze Aleppo

ANP Leger Syrië verlengt gevechtspauze Aleppo

ALEPPO - Het Syrische leger wil de gevechtspauze die donderdag in de noordelijke stad Aleppo is ingegaan twee dagen langer laten duren. Het staakt-het-vuren zou elf uur duren, maar het Syrische staatspersbureau berichtte op gezag van de legerleiding dat ook vrijdag en zaterdag tussen 08.00 en 19.00 uur plaatselijke tijd een ,,humanitaire wapenstilstand'' in acht wordt genomen.

Door ANP - 20-10-2016, 8:30 (Update 20-10-2016, 8:36)

Na het ingaan van het staakt-het-vuren bleef het in Aleppo rustig. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zei dat vooralsnog geen schendingen zijn gemeld.

Het door rebellen beheerste oostelijke deel van Aleppo kreeg de afgelopen weken de zwaarste Syrische en Russische luchtaanvallen sinds het begin van de burgeroorlog in maart 2011 te verduren. In het belegerde gebied verblijven naar schatting 250.000 mensen, die gebrek hebben aan voedsel, water en medische zorg.

Rusland zegt dat de wapenstilstand rebellen en burgers in staat moet stellen het oosten van Aleppo te verlaten. Volgens het Observatorium maken mensen van die mogelijkheid geen gebruik. De opstandelingen zeggen dat een aftocht neerkomt op capitulatie. Zij eisen dat de door het Syrische leger opengelaten corridors voor burgers onder toezicht komen van de Verenigde Naties.