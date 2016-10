Europese regeringsleiders bijeen in Brussel

ANP Europese regeringsleiders bijeen in Brussel

BRUSSEL - De leiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie komen donderdag en vrijdag samen in Brussel. De reguliere top staat in het teken van de relatie met Rusland, het Europese handelsbeleid en migratie. Ook voor de situatie in Syrië is tijd ingeruimd.

Door ANP - 20-10-2016, 3:33 (Update 20-10-2016, 3:33)

Premier Mark Rutte zal zijn collega's donderdagavond bijpraten over de Nederlandse positie rond het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Ook de Britse premier Theresa May mag tijdens het avondmaal spreken, over het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Vrijdag staan het industrie- en handelsbeleid centraal, waarbij ook de impasse rond het vrijhandelsverdrag van de EU met Canada aan de orde komt. Wallonië is tegen ondertekening van de overeenkomst en de hoop van alle andere partijen is dat de Europese Commissie en België een oplossing vinden.

De top begint donderdag om 16.00 uur en duurt waarschijnlijk tot laat in de avond. Vrijdagochtend worden de regeringsleiders en staatshoofden weer om 10.00 uur verwacht.