Vredesplan en politiemissie voor Oekraïne

BERLIJN - Bij de Oekraïne-gesprekken in Berlijn is de eerste opzet voor een vredesakkoord gemaakt. Daarnaast moet er een gewapende politiemissie komen in Donbass en een terugtrekking van de oorlogstroepen moet ruimte geven voor nieuwe verkiezingen in Oost-Oekraïne. Dat zijn de uitkomsten van een vijf-uur durende vergadering woensdagavond tussen de staatshoofden van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne.

Door ANP - 20-10-2016, 2:07 (Update 20-10-2016, 2:07)

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel stelt dat de weg naar vrede in Oost-Oekraïne nog lang en lastig zal zijn. ,,Ook vandaag is geen wonder verricht, het zal nog een heel karwei worden om vrede te bewerkstelligen." Samen met de president van Oekraïne Petro Porosjenko, de Russische president Vladimir Poetin en de Franse president François Hollande bespraken ze een zogeheten 'road map' naar vrede.

,,Het plan voor de vrede moet het vredesakkoord in Minsk als voorbeeld nemen", aldus Poetin. De bedoeling is dat uiterlijk tegen het einde van november alle betrokken ministers het vredesplan hebben opgesteld. Alle details voor de bewapende politiemissie zullen besproken worden met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Bovendien zouden de partijen hebben afgesproken dat Oekraïense troepen en Russische separatisten zich terugtrekken in Donetsk en Loegansk. Dat zou de weg vrij maken voor verkiezingen en humanitaire hulp in het separatistische gebied.

Het geweld in Oost-Oekraïne begon in 2014. Er zijn sindsdien al bijna 10.000 doden gevallen.