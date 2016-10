Nog steeds onduidelijkheid over Marslander

ANP Nog steeds onduidelijkheid over Marslander

DARMSTADT - Pas donderdagochtend wordt duidelijk of Europa erin is geslaagd een lander op Mars te zetten. Tijdens de afdaling naar het oppervlak ging het contact verloren. Er zijn daarna wat signalen opgepikt, maar die moeten bestudeerd worden. De vluchtleiding kan daarom nog geen uitsluitsel geven.

Door ANP - 19-10-2016, 20:49 (Update 19-10-2016, 20:50)

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft dat woensdagavond laten weten, uren nadat de landing had moeten gebeuren.

De lander, de Schiaparelli, had rond 16.48 uur Nederlandse tijd moeten neerkomen op Mars. Vervolgens moest hij een teken van leven naar de vluchtleiding in het Duitse Darmstadt sturen. Dat lukte echter niet. De oorzaak is niet bekend. Satellieten rond Mars pikten wel een teken van leven op en stuurden dat door naar de aarde. Maar uit die gegevens kunnen nog geen conclusies worden getrokken.

De landing van het Schiaparelli-laboratorium is een experiment, bedoeld om de technologie voor zo'n landing te testen. Europa wil rond 2020 een onbemande rijdende verkenner naar Mars brengen. Maar de Schiaparelli heeft ook een paar dagen energie voor wetenschappelijk onderzoek. Zo meet hij windsnelheid, luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid om hem heen.

De Schiaparelli is samen met de satelliet Trace Gas Orbiter naar Mars gevlogen. Die satelliet kwam woensdag wel in een baan rond Mars. De sonde moet gaan zoeken naar gassen in de dampkring. Wetenschappers zijn vooral geïnteresseerd in methaan, een gas dat zou kunnen wijzen op minieme vormen van leven op Mars.

Het is de tweede Europese Marslanding. De eerste poging, van de Beagle 2 in december 2003, mislukte. De verkenner heeft na aankomst nooit iets van zich laten horen. Pas elf jaar later werd hij teruggevonden. Toen bleek dat de zonnepanelen niet waren opengegaan. Daardoor bleef de antenne verborgen en konden de lander en de aarde niet met elkaar communiceren.

Europa voert de missie uit met Rusland. Het totale project - lander, satelliet en verkenner - kost Europa ruim 1 miljard euro.