ANP Twee verdachten terreuronderzoek België vast

BRUSSEL - Het Belgisch openbaar ministerie houdt twee van de vier verdachten die dinsdag werden opgepakt bij 15 huiszoekingen in onder meer Gent en Antwerpen in voorlopige hechtenis. Dat liet het federaal parket woensdag weten.

Door ANP - 19-10-2016, 19:51 (Update 19-10-2016, 19:51)

Het tweetal zou een terroristische groep hebben gefinancierd en Syriëstrijders voor IS gerekruteerd. Een van de twee is de broer van Hicham Chaïb, de voormalige rechterhand van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem. Een zus van Chaïb en een vierde verdachte zijn vrijgelaten onder voorwaarden.

Chaïb vertrok in 2013 naar Syrië om zich aan te sluiten bij terreurorganisatie Islamitische Staat. De Antwerpenaar zou zich inmiddels in Raqqa hebben opgewerkt tot hoofd van de religieuze politie. Chaïb was ook te zien op een video vlak na de aanslagen in Brussel in maart, waarin hij de aanslagen verheerlijkte en daarna een man door het hoofd schoot.

In de doorzochte woningen werden geen wapens of explosieven aangetroffen. Het OM ziet vooralsnog geen verband met de aanslagen van 22 maart in Brussel.