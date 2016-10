Lot van Marslander onduidelijk

ANP Lot van Marslander onduidelijk

DARMSTADT - Het is niet duidelijk of de Europese poging een apparaat op Mars te laten landen, is gelukt. De lander moest woensdag na aankomst een signaal naar de vluchtleiding in het Duitse Darmstadt sturen. Dat had daar rond 17.00 uur Nederlandse tijd moeten aankomen, maar Darmstadt heeft nog niets gehoord.

Door ANP - 19-10-2016, 17:28 (Update 19-10-2016, 17:28)

Het uitblijven van het signaal kan betekenen dat de landing is mislukt, maar een andere mogelijkheid is dat het signaal te zwak is. Op een andere manier probeert de ESA alsnog zekerheid te kregen. In de loop van de avond moet het lot van de lander duidelijk worden.