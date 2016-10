België roept Russische ambassadeur op matje

BRUSSEL - België wil opheldering van de Russische ambassadeur over beweringen dat twee Belgische F-16’s dinsdag een luchtaanval op een dorp in de provincie Aleppo in Noord-Syrië hebben uitgevoerd. Daar kwamen zeker zes burgers bij om. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders wil formeel duidelijk maken dat de geuite beschuldigingen ongepast zijn, melden Belgische media.

Door ANP - 19-10-2016, 14:56 (Update 19-10-2016, 14:56)

Volgens minister van Defensie Steven Vandeput vlogen er de afgelopen dagen helemaal geen Belgische toestellen boven het betreffende gebied. Hij zei op de radio dat de aantijgingen passen in de Russische tactiek om verdeeldheid te proberen zaaien binnen de door de VS geleide anti-IS-coalitie. Volgens Rusland zijn er dinsdag geen Syrische of Russische luchtaanvallen uitgevoerd vanwege een 'humanitaire pauze'.