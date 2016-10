Gijzelnemer Vorst geeft zich over

ANP Gijzelnemer Vorst geeft zich over

VORST - De Belgische plaats Vorst is dinsdagavond opgeschrikt door een gijzeling in een supermarkt. Die was van korte duur. De gijzelnemer, die in een vestiging van Carrefour ongeveer vijftien mensen in bedwang hield met een mes, gaf zich snel over aan de politie. Er vielen geen gewonden.

Door ANP - 18-10-2016, 20:25 (Update 18-10-2016, 20:37)

Wat motieven van de dader waren is nog onduidelijk. Een ooggetuige zei dat de gijzelaars op de grond moesten gaan liggen. Volgens lokale media zou het gaan om een uit de hand gelopen overval. Speciale eenheden van de politie waren snel ter plaatse en omsingelden het pand.