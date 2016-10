Obama tegen Trump: hou op met jammeren

ANP Obama tegen Trump: hou op met jammeren

WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama heeft Donald Trump te verstaan gegeven dat deze moet ,,ophouden met jammeren'' dat er tijdens de verkiezingen op 8 november gesjoemeld wordt in zijn nadeel. Diens beweringen slaan nergens op en zijn absoluut niet gebaseerd op feiten.

Door ANP - 18-10-2016, 19:13 (Update 18-10-2016, 19:44)

,,Ik heb nog nooit in mijn leven of in de moderne politieke geschiedenis meegemaakt dat een presidentskandidaat probeert de verkiezingen en het verkiezingsproces in twijfel te trekken nog voordat die geweest zijn'', aldus Obama dinsdag na een onderhoud met de Italiaanse premier Matteo Renzi. ,,Ik roep de heer Trump op te stoppen met zeuren en zich sterk te maken om stemmen te verwerven door te overtuigen met zijn standpunten.''

Obama hekelde ook Trumps koketteren met Vladimir Poetin. Hij noemde de toenadering tot de Russische president ,,ongekend in de Amerikaanse historie''. Hij zei ook zelf geprobeerd te hebben een weg te vinden voor constructieve samenwerking met het Kremlin. Poetin bemoeilijkte dat door zijn agressie, in bijvoorbeeld Georgië en Oekraïne. ,,In plaats van met ons samen te werken heeft hij zijn steun voor het regime van Assad in Syrië versterkt.''

Trump sprak regelmatig zijn waardering uit voor de daadkracht van Poetin en zei dat als hij zijn intrek mag nemen in het Witte Huis hij zo snel mogelijk een bezoek zal brengen aan Moskou.