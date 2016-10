Vier aanhoudingen bij terreuronderzoek België

BRUSSEL - De Belgische politie heeft dinsdagochtend vijftien huizen doorzocht in een onderzoek naar terrorisme. Vier van de vijftien mensen die werden meegenomen voor verhoor, worden verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, waaronder financiering. Dat laat het federaal parket weten.

Door ANP - 18-10-2016, 16:25 (Update 18-10-2016, 16:25)

Het viertal wordt voorgeleid aan een rechter gespecialiseerd in terrorisme. Enkele verdachten wilden volgens het parket mensen rekruteren om naar Syrië te gaan om zich daar aan te sluiten bij terreurorganisatie IS.

De huiszoekingen vonden plaats in onder meer Gent en Antwerpen. Er werden geen wapens of explosieven aangetroffen. Het Openbaar Ministerie laat weten dat er vooralsnog geen verband is met de aanslagen van 22 maart op de luchthaven in Zaventem en in metrostation Maalbeek in Brussel.