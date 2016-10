Recordaantal kinderen alleen naar Italië

ROME - Het aantal migrantenkinderen dat zonder ouders of andere begeleiders naar Italië is gevlucht, is dit jaar hoger dan ooit te voren. De VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF meldde dinsdag dat tot oktober ruim 20.000 jongens en meisjes zonder begeleiding van een volwassene naar Italië zijn gereisd

Door ANP - 18-10-2016, 12:35 (Update 18-10-2016, 12:35)

In heel 2015 waren 12.300 kinderen zonder begeleiding de MIddellandse Zee met bestemming Italië overgestoken. Volgens UNICEF hebben de meeste migrantenkinderen geen flauw benul van wat ze in Europa kunnen verwachten. ,,Veel kinderen zijn getraumatiseerd door de verschrikkelijke dingen die ze tijdens de oversteek hebben meegemaakt'', aldus een woordvoerster van de VN-organisatie. ,,Velen hebben mensen zien verdrinken.''