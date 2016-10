Onzekerheid over handelsverdrag Canada

LUXEMBURG - België hoopt het handelsverdrag tussen de EU en Canada nog deze week te kunnen ondertekenen. Dat zei de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dinsdag in Luxemburg voor aanvang van overleg van de Europese handelsministers.

Door ANP - 18-10-2016, 10:17 (Update 18-10-2016, 10:17)

De federale overheid in België is voorstander, benadrukte Reynders, maar in het gewest Wallonië is geen steun voor het zogeheten CETA-verdrag waar vijf jaar over is onderhandeld. Reynders staat permanent in contact met de Waalse premier Paul Magnette en probeert hem nog voor de EU-top eind deze week te kunnen overtuigen om het verdrag te steunen. Een aan het verdrag gehechte verklaring die punten waar onrust over is moet ophelderen, wordt mogelijk nog aangescherpt. ,,We zullen zien.''

,,We zijn er nog niet, maar we komen er wel. We werken er dag en nacht aan’’, zei EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel). Ook zij probeert de Walen te overtuigen. Zij noemde de Canadezen ,,een van onze meest hechte bondgenoten'' en vreest dat andere landen de betrouwbaarheid van Europa in twijfel trekken als er geen handtekening komt.

Ongeduldig

De bedoeling is eigenlijk dat er later dinsdag witte rook komt, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Nu wordt gemikt op vrijdag, als de regeringsleiders in Brussel handelsonderwerpen bespreken.

,,De Canadezen worden wat ongeduldig'', zei Malmström. De planning is dat de Canadese premier Justin Trudeau het verdrag op 27 oktober op een top in Brussel komt bezegelen, maar als er geen ondertekening is, annuleert hij de trip.

Tegen CETA wordt in veel EU-landen geprotesteerd. Activisten hebben het gebouw waar de ministers vergaderen beklommen.