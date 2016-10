Nobelcomité stopt met bellen naar Bob Dylan

STOCKHOLM - Het Zweedse Nobelcomité heeft het voorlopig opgegeven om contact te zoeken met Bob Dylan, de winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur. Vier dagen nadat het comité de 75-jarige zanger en tekstschrijver de prestigieuze prijs toekende, heeft Dylan nog altijd niet van zich laten horen.

,,Op dit moment doen we niets. Ik heb gebeld en meerdere emails gestuurd naar zijn dichtstbijzijnde medewerker en ik heb vriendelijke antwoorden terug gehad. Voor nu is dat genoeg'', heeft de secretaresse Sara Danius van het comité maandag tegen de Zweedse radiozender SR gezegd. Desondanks denkt ze dat Dylan bij de uitreiking op 10 december aanwezig zal zijn. ,,Ik maak me geen zorgen.''

Dylan gaf vorige week donderdag, de dag dat hij de prijs kreeg, een concert in Las Vegas, waar hij niets over het nieuws zei.