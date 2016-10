Schrijvende Guantanamo-gevangene is vrij

WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben de 45-jarige Mohamedou Ould Slahi uit het gevangeniscomplex Guantanamo op Cuba vrijgelaten. De Mauretaniër is teruggebracht naar zijn vaderland. Slahi werd bekend door het dagboek dat hij bijhield in de gevangenis voor terroristen.

Door ANP - 17-10-2016, 21:55 (Update 17-10-2016, 21:55)

Slahi zat meer dan tien jaar in Guantanamo vast. Hij studeerde vroeger elektrotechniek in Duisburg, in Duitsland. Hij raakte na de aanslag van 11 september 2001 in Amerikaanse gevangenschap. De VS verdachten hem onder meer van lidmaatschap van al-Qaeda. Tijdens zijn detentie schreef hij in zijn dagboek onder meer over de folteringen in Guantanamo. Het verscheen in 2015 onder de titel Guantánamo Diary in gecensureerde vorm. Het boek werd een bestseller.

De Amerikanen houden nu nog zestig mannen vast in Guantanamo, aldus het ministerie van Defensie in Washington maandag.