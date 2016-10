President Jemen akkoord met wapenstilstand

SANAA - President Abd-Rabbu Mansour van Jemen is akkoord met een staakt-het-vuren van 72 uur met de mogelijkheid van een verlenging. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Verenigde Naties hadden een wapenstilstand gesuggereerd.

Door ANP - 17-10-2016, 21:24 (Update 17-10-2016, 21:24)

Minister van Buitenlandse Zaken Abdel-Malek al-Mekhlafi verklaarde maandag dat Mansour wil dat er een militaire commissie komt die de wapenstilstand controleert. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zei eerder dat de partijen tijdens een staakt-het-vuren onder leiding van de VN aan de onderhandelingstafel kunnen plaatsnemen om over vrede te praten.

De burgeroorlog in Jemen begon in maart 2015. Sjiitische Houthi's kwamen in opstand tegen de soennitische regering. Ze bezetten momenteel grote stukken grond in het noorden, waaronder de hoofdstad Sanaa. De oorlog heeft al aan ongeveer 10.000 mensen het leven gekost.

De opstandige Houthi's hebben nog niet gereageerd.