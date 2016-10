Russen beloven 'humanitaire pauze' Aleppo

MOSKOU - Het Russische leger heeft een ,,humanitaire pauze'' aangekondigd voor Aleppo. Donderdag zullen van 8.00 tot 16.00 uur plaatselijke tijd geen bommen en raketten vallen op het oostelijk deel van de stad in het noorden van Syrië. Dat heeft het ministerie van Defensie in Moskou maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 17-10-2016, 18:31 (Update 17-10-2016, 18:31)

Door de tijdelijke, eenzijdige wapenstilstand waaraan ook de regeringstroepen van president Bashar al-Assad zich zullen houden, krijgen de duizenden inwoners van de zwaar belegerde wijken de gelegenheid een goed heenkomen te zoeken en gewonden in veiligheid te brengen. De rebellen die het gebied controleren, is gevraagd de mijnen op te ruimen die op de route naar de twee corridors liggen. De islamitische opstandelingen kunnen zelf ook hun stellingen ongehinderd verlaten.

In de nacht van zondag op maandag kwamen door luchtaanvallen op Aleppo nog tientallen mensen om het leven, onder wie verscheidene kinderen. Dat hebben reddingsdiensten in de stad gezegd. Afgelopen weekeinde hadden besprekingen tussen onder meer Rusland en de Verenigde Staten over een staakt-het-vuren vooralsnog geen succes.