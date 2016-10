Europese Unie maant Rusland om Syrië

LUXEMBURG - Alle 28 EU-landen roepen Rusland op zijn verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan het beëindigen van het conflict in Syrië. De bombardementen op Aleppo moeten zo snel mogelijk stoppen en Rusland moet meehelpen de voorwaarden te scheppen voor een wapenstilstand.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken waren hier maandag in Luxemburg ,,duidelijk en volledig eensgezind’’ over, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini. De wapenstilstand is volgens haar noodzakelijk om humanitaire hulp naar de Oost-Syrische stad te krijgen en de gewonden te kunnen evacueren. ,,De situatie in Aleppo is rampzalig.’’

Voorstellen voor sancties tegen Moskou vanwege de Russische steun aan het regime van de Syrische president Bashar al-Assad werden volgens de Italiaanse niet op tafel gelegd.