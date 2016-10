Deense vliegvelden ontruimd na bommeldingen

KOPENHAGEN - Na bommeldingen zijn maandag de vliegvelden van Roskilde en Aarhus in Denemarken ontruimd. Ook bij de luchthaven Kastrup in Kopenhagen kwam een bommelding binnen, maar dat was voor de politie geen aanleiding om tot evacuatie over te gaan.

Door ANP - 17-10-2016, 16:40 (Update 17-10-2016, 16:40)

Verder wilde de politie niets kwijt over de bommeldingen. Volgens Deense media waren er ook waarschuwingen over het gebruik van explosieven binnengekomen voor winkelcentra in de steden Roskilde en Slagelse. Die werden ook ontruimd.